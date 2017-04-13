Песков похвалил постпреда при ООН за жесткий разговор с британским коллегой

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Зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков не сказал ничего оскорбительного во время обращения к постпреду Великобритании при организации Мэттью Райкрофту. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, такая жесткая риторика является вполне обоснованной.

В Кремле назвали обоснованным использование жесткой риторики при отстаивании интересов России в случае необходимости. Так пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает выступление в Совбезе ООН заместителя российского постпреда при Организации Владимира Сафронкова, передает ТАСС.

"Ничего оскорбительного сказано не было", - подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что темы дискуссий в Совбезе ООН на самом деле "весьма остры". "Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений", - сказал Песков.

"Проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями, поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится - достаточно жестко", - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков отчитал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта. Это произошло в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации. Так российский дипломат отреагировал на заявление Райкрофта о том, что Россия злоупотребляет правом вето в Совбезе и поддерживает режим Башара Асада в Сирии. Во время обращения к Райкрофту, Сафронков, в частности, перешел на "ты".

"Не смей оскорблять Россию больше! Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь", - заявил Сафронков.

Кроме того, он обвинил британского постпреда в создании помех политическому урегулированию в Сирии, а также затруднении работы спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры. "Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал", - сказал российский дипломат.

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