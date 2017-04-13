Путин и зампредседателя Госсовета Китая обсудили сотрудничество двух стран

Сотрудничество России и Китая Владимир Путин обсудил с заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гаоли.

Владимир Путин провел переговоры с первым вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гаоли. Встреча состоялась в четверг в Ново-Огарёве. Российский лидер, приветствуя зарубежную делегацию, отметил, что между Москвой и Пекином сложились добрые отношения, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что собирается в мае посетить Китай с рабочим визитом. По приглашению Си Цзиньпина он примет участие в международном форуме.