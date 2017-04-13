Пожилые москвичи с хроническими заболеваниями смогут звонить своим врачам

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В Москве стартовал пилотный проект, который изменит систему оказания медпомощи пожилым людям с хроническими заболеваниями. Эксперимент пока провели лишь в одной поликлинике Москвы, но признали настолько успешным, что скоро должны распространить на другие лечебные учреждения города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения поликлиники №175. Переход на новую систему поддержали почти 60 тысяч пациентов.

Еще недавно поход в поликлинику для Татьяны Николаевны был настоящим испытанием. Даже отстоять длинную очередь с диагнозом аритмия непросто, а ведь наблюдаться у врача приходилось постоянно. Создание специального кабинета с квалифицированными медиками в родной поликлинике стало для женщины выходом из сложной ситуации. Теперь не приходится тратить время и нервы на обычное посещение врача, передает "ТВ Центр".

Все первичные данные о пациенте вводятся в специальный реестр. Пульс, давление, рост, вес. Показания дополняются после каждого посещения. За изменениями состояния следит лечащий врач.

"Решили объединить их в одну группу, чтобы был врач, который занимался только ими. Уменьшить их количество посещений в поликлинику", - рассказала врач Лариса Бабенкова.

Пилотный проект по ведению пожилых пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, стартовал в Москве 1 сентября 2016 года в восьми городских поликлиниках. Для пенсионеров были созданы специальные кабинеты с врачами-терапевтами. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план лечения. Фельдшеры посещают маломобильных пациентов на дому и делают постоянный мониторинг их состояния. А в случае необходимости теперь с лечащим врачом или медсестрой можно связаться по телефону. Медики проконсультируют по вопросам приема лекарств и состояния здоровья. Итоги проекта оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Есть большая категория больных, которым требуется не просто стандартный подход, а индивидуальный подход, больше внимания, больше возможностей общаться пациентов с врачами. И два года тому назад с подачи медицинского сообщества запустили эксперимент, который касается обслуживания хронических больных", - заявил Собянин.

Департамент здравоохранения обещает, что такие врачебные кабинеты теперь будут в каждой поликлинике. Терапевты и медсестры, задействованные в пилотном проекте, прошли специальные курсы обучения и теперь готовы передать опыт.

"Мы уделяем большое внимание обучению таких врачей. Сейчас проводится очередной цикл", - сообщил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

За последние два года число пациентов, удовлетворённых оказываемой медицинской помощью, выросло до 92%. В течение 2017 года этот опыт будет распространен на все поликлиники Москвы.

Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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