Завершена проходка левого тоннеля от станции "Говорово" до "Солнцево"

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В Москве завершена проходка левого тоннеля от станции "Говорово" до станции "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии метро. Тоннелепроходческий щит стартовал в середине сентября прошлого года, и за 7 месяцев прошел почти два километра. Этот щит уже работал в метро. Именно он прокладывал тоннель на участке "Ломоносовский проспект" – "Парк Победы" всё той же желтой ветки метро.

На глубине 28 метров - группа рабочих-метростроевцев. Они замирают в торжественном ожидании. Последние секунды перед визитом уважаемой гостьи сопровождаются дрожанием стен технологической форшахты. И вот, сквозь треск армированного бетона, появляется она. Тоннелепроходческий щит "Наталья". Проворачивая могучим ротором последние тонны породы, машина завершает семимесячный переход из "Говорово" в "Солнцево". И наконец соединяет две строящиеся станции, передает "ТВ Центр".

"Мы привыкли, что в последние годы в Москве строится очень много объектов метрополитена, в том числе и перегонных тоннелей. Но это производство является опасным. Вы находитесь под толщей грунта. Поэтому завершение проходки, это событие, которое любой проходчик будет праздновать", - рассказал руководитель строительства компании-подрядчика Иван Новиков.

Тем временем на поземной платформе строители завершают сборку монолитного основания, укладывают гидроизоляцию, готовят к монтажу эскалаторы и оборудование для технологических помещений. К моменту сдачи объекта эта двухпролетная платформа преобразится, станет светло-салатовой . Кстати, оформление на электронной площадке портала "Активный гражданин" выбрали сами жители. Метро в сторону Солнцева было задумано более 30 лет назад. Сейчас восточный радиус Калининско-Солнцевской линии - на финальном этапе строительства.

Темпы строительства метро в столице сегодня действительно впечатляют. В перечне станций, которые планируются к открытию в ближайшие два-три года, десятки новых названий. Для реализации проектов подобного масштаба у столичного метростроя целый арсенал огромных подземных машин.

"По насыщенности тоннелепроходческими щитами мы вышли практически на первое место в мире. У нас в городе одновременно находится 23 щита. Мы собрали лучших людей в стране, кто умеет работает с щитами, и вот показывает. За прошлый год мы прорыли порядка 40 километров тоннелей под землей. В этом году мы уже 17 километров тоннелей прорыли. А вообще планируем еще прорыть порядка 60 километров тоннелей", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Остановив вращение ротора, строители признают, что выполнена на отлично и теперь тоннелепроходческий щит будет перевезен на следующую стройплощадку.

На этой станции шестиметровая "Наталья" свою работу завершила. Но уже через несколько недель из соседнего тоннеля появится ее сестра-близнец "Людмила". Строители уверяют, что все работы на участке Калининско-Солнцевской линии идут и будут завершены еще до конца года.

Андрей Сидоренко, Виктор Мальцев, Иван Перминов, "ТВ Центр".