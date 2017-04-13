Брат выпавшего из окна актера Степанова рассказал о его состоянии
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Актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна жилого дома в Москве. Сейчас артист находится дома. Об этом сообщил его брат.
Российский актер Василий Степанов, который накануне утром выпал из окна третьего этажа, находится дома, и его здоровью ничего не угрожает. Это подтвердил его брат, передает "ТВ Центр".
ЧП произошло на востоке Москвы. В результате происшествия актёр получил перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. На скорой помощи его доставили в больницу, где наложили гипс и почти сразу отпустили домой.
Что могло стать причиной инцидента, ещё предстоит выяснить. Но, по некоторым данным, это не первый подобный случай в его биографии. В конце прошлого года в СМИ появились сообщения, что Василий Степанов выпрыгнул из окна четвёртого этажа, упал на козырек и в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.
На вопросы нашей съемочной группы, брат актёра отвечал только через дверь.
ТВЦ: Он сейчас дома?
Брат Степанова: Дома, дома.
ТВЦ: А что с ним все хорошо?
Б.: Все хорошо.
ТВЦ: Что он сломал?
Б.: Два ребра.
ТВЦ: Сейчас его уже выписали, он приходит в себя?
Б.: Да!
Известность Степанов получил в 2008 году. Тогда он сыграл главную роль в фильме "Обитаемый остров" режиссера Федора Бондарчука.
"В принципе нормальный парень, молодой. Здоровался? Да, всегда здоровался. Воспитанный? Трезвый, воспитанный, вообще хороший очень мальчик, такой скромный", - рассказала соседка молодого человека.
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