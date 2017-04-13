На территории "Лужников" высадят сотни деревьев

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На территории "Лужников" – весенние работы по озеленению. Сейчас они идут на аллее "Каменный цветок". Здесь готовят почву для высевания газонов и сажают крупные кустарники.

Этой весной на территории комплекса "Лужники" планируется высадить около 200 деревьев, 500 крупных кустарниковых растений и около 30 тысяч мелких, передает "ТВ Центр".

На центральной площади возле фонтанного комплекса создадут новые розарии. Работы по озеленению "Лужников" начались ещё в прошлом году. А полностью будут закончены осенью этого года.