Минюст обжалует постановление ЕСПЧ о выплатах пострадавшим в Беслане

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Минюст России считает беспочвенными утверждения ЕСПЧ о применении тяжелого вооружения при освобождении заложников в Беслане и собирается обжаловать постановление о выплатах. Не согласны с вердиктом и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает формулировки суда неприемлемыми.

Постановление Европейского суда по правам человека о выплатах по делу о захвате заложников в школе в Беслане в 2004 году будет обжаловано, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

"Соответствующее постановление Европейского cуда по делу не вступило в силу и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок", - говорится в сообщении ведомства. Минюст считает беспочвенными утверждения ЕСПЧ о применении тяжелого вооружения при освобождении заложников в Беслане.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпримет необходимые правовые действия, связанные с решением суда. На просьбу прокомментировать решение ЕСПЧ, признавшего действия российских властей неудовлетворительными при планировании и проведении спасательной операции в ходе освобождения заложников, Песков ответил: "Нам невозможно согласиться с такой формулировкой". Он назвал такие формулировки "абсолютно неприемлемыми".

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,9 миллиона по жалобам пострадавших от теракта в школе Беслана. По мнению ЕСПЧ, власти не смогли свести к минимуму риски при проведении спецоперации.

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