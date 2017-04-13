СКР: экс-глава Марий Эл задержан за взятку в 235 миллионов рублей

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Экс-глава Марий Эл задержан за получение взятки в размере 235 миллионов рублей. По данным следствия, он получил эти средства за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В ближайшее время всем фигурантам этого дела предъявят обвинение.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова по факту получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"По данным следствия, Маркелов, занимая указанную должность, получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса", - говорится в сообщении.

Задержание фигурантов уголовного дела проводилось следователями совместно с сотрудниками ФСБ России. В настоящее время проходят обыски по месту работы и жительства подозреваемых с целью обнаружения и изъятия необходимых предметов и документов. В ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.

Ранее адвокат Игорь Трунов отмечал, что экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 250 миллионов рублей. Он подчеркивал, что по этому делу также проходят местный предприниматель и глава телеканала "Регион 12".

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