Сирия обвинила Запад в отравлении сотен людей из-за удара по складу ИГ

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Сотни людей отравились в результате удара ВВС коалиции под эгидой США по складам ИГ с химическим оружием. Среди них - мирные граждане. Это произошло в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор, заявило командование ВС Сирии. Атака была совершена 12 апреля в 17:30 по местному времени.

Продолжение: У России нет данных о гибели людей при атаке коалиции на склады ИГ в САР

Самолеты ВВС коалиции во главе с США нанесли удары по штабу и складам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом говорится в заявлении командования ВС Сирии на сайте SANA.

Атака была совершена 12 апреля в 17:30 по местному времени в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор. В результате авианалета были взорваны склады с химическим оружием террористов. Это привело к отравлению сотен людей, подчеркнули в командовании. После авиаудара над складами поднялся желтый дым. В итоге от токсичных испарений отравилось множество людей. Среди них много мирных граждан.

Кроме того, было уничтожено большое число боевиков, в том числе, наемников.

Ранее страны Запада обвинили сирийское правительство в применении зарина в провинции Идлиб. В среду Россия заблокировала проект резолюции Совбезе ООН, согласно которой Дамаск был обязан предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о полетах авиации 4 апреля.

Между тем, в Дамаске готовы предоставить экспертам ОЗХО доступ к авиабазе "Шайрат", чтобы проверить, хранился ли там зарин.

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