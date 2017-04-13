Роскомнадзор разблокировал доступ к сайту PornHub

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Порнографический ресурс PornHub был разблокирован Роскомнадзором по решению суда. Дело Pornhub отправлено на новое рассмотрение, а доступ к нему восстановлен на время судебного разбирательства. Разблокирована международная, а не российская версия сайта.

Роскомнадзор разблокировал сайт с порнографическим контентом Pornhub на время судебных разбирательств. Об этом агентству RNS сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Роскомнадзор внес Pornhub в реестр запрещенных сайтов в сентябре 2016 года по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Решение суда первой инстанции о блокировке было оспорено, разбирательства продолжаются.

В феврале из реестра запрещенных сайтов был исключен YouPorn.

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