Самолет ВВС США провел разведку у российских баз в Сирии
Теги: сирия самолет Сирийский конфликт
Самолет ВМС США Р-8А Poseidon провел разведку у пунктов материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, а также у авиабазы Хмеймим. За время полета над Средиземным морем он несколько раз приближался на расстояние 40-45 километров к сирийскому побережью в районе российской базы в Тартусе.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon 13 апреля совершил разведывательный полет рядом с пунктом материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, а также у авиабазы Хмеймим. Как сообщает "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные западных сайтов, которые отслеживают передвижения военной авиации.
Самолет с бортовым номером 168756 вылетел с сицилийской авиабазы Сигонелла. Он длительное время выполнял полеты над акваторией Средиземноморья вдоль морских границ САР.
За это время он несколько раз приближался на расстояние 40-45 километров к сирийскому побережью в районе российской базы в Тартусе.
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