Тигрица разгуливала по торговому центру в Хабаровске. Видео
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В Хабаровске полиция проверяла видео, в котором по одному из торговых центров гуляла тигрица. Выянилось, что она снималась в рекламе цирка-шапито, который приехал в город.
Полиция Хабаровска проверяла видео, в котором тигрица спокойно разгуливает по торговому центру "Энергоплазма" в Хабаровске, передает издание "Ридус".
Представители цирка сообщили, что тигрица снималась в рекламном ролике в пустом торговом центре. Она приехала в сопровождении дрессировщика.
"Это тигрица Магда, она ручная, выросла в цирке. Она немного поиграла в холле торгового центра и все - ничего страшного не произошло. Кто-то заснял все это на видео и выложил в сеть", - передает "Интерфакс" представителя международного цирка Демидовых.
В полиции эту информацию подтвердили.
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