Минфин определился с минимальной ценой на водку

Теги: алкоголь Экономика цена

Министерство финансов собирается повысить стоимость 0,5 литра водки на 15 рублей. В таком случае минимальная розничная стоимость за бутылку составит 205 рублей. В ведомстве полагают, что такая цена не спровоцирует рост нелегального алкоголя.

Минфин направил в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 рублей за бутылку 0,5 литра, передает ТАСС.

"Данная цена учитывает, с одной стороны, с другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции", - отметили в ведомстве.

Соответствующий приказ находится в Минюсте для регистрации. Сейчас бутылка 0,5 литра водки стоит 190 рублей.

Ранее вице-премьер России Александр Хлопонин выступил за повышение цены на водку до 219 рублей.

Читайте также:

В правительстве не поддержали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Объем продаж некачественной водки в России возрос до 6,1%

РАР занялся поисками синтетического спирта в алкогольных напитках

В России нашли способ борьбы с употреблением метанола

Американцы стали больше пить русскую водку