Тимошенко обозвала премьера Гройсмана пупырышкой

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Украинский премьер Владимир Гройсман напоминает лопающийся пупырышек на упаковочной пленке, заявила Юлия Тимошенко. Так лидер "Батькивщины" отреагировала на предложение премьера отдать ее России вместо платы за газ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман похож на пупырышек. Такое мнение высказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя предложение главы кабмина выдать ее России вместо платы за газ. Об этом пишет "Русская планета".

"Есть такая упаковочная пленка, где пупырышки. Знаете, дети, когда хотят поиграть, они давят эти пупырышки, они лопаются так громко. Вот для меня это образ Гройсмана - такая громко лопающаяся пупырышка", - сказала Тимошенко, добавив, что Гройсман является не полноценным премьером, а всего лишь "тенью" президента.

В начале недели Владимир Гройсман предложил выдать России Юлию Тимошенко, если Киев проиграет дело в суде между "Газпромом" и "Нафтогазом".