Реставрация исторических фонтанов на ВДНХ начнется летом

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Летом на ВДНХ начнется реставрация 17 фонтанов. В настоящий момент проекты их обновления уже разработаны и проходят согласование в департаменте культурного наследия города. Реставрация фонтанов на ВДНХ не проводилась с 1954 года.

Летом на ВДНХ начнется реставрация 14 фонтанов, расположенных на главной аллее, а также исторических объектов: "Каменный цветок", "Дружба народов" и "Золотой колос". Об этом сообщает официальный портал правительства и мэра столицы.

"Проекты их реставрации в настоящий момент уже разработаны и проходят согласование в департаменте культурного наследия города. После того как работы будут завершены, москвичи смогут полюбоваться фонтаном "Золотой колос", который не включали в течение 30 лет, так как он находится в нерабочем состоянии", - отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что реставрация фонтанов на ВДНХ не проводилась с 1954 года. Все эти объекты ждет обновление систем водопровода и водоотведения, а также им будут возвращены некоторые декоративные элементы. На всех фонтанах, кроме "Дружбы народов", проведут работы по замене гранитной облицовки.