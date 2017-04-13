В Калининграде экс-начальница ФМС незаконно оформила паспорта 80 иностранцам
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В Калининграде задержана банда мошенников во главе с экс-начальницей ФМС, которая незаконно выдавала российские паспорта иностранцам. За четыре года подпольной деятельности они успели оформить 80 паспортов и получить за это 320 тысяч евро.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошенников, которые нелегально выдавали российские паспорта иностранцам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии полиции, организатором преступной деятельности оказалась 47-летняя бывшая начальница ФМС Неманского района Калининградской области. Они и ее сообщники за четыре года подпольной деятельности успели оформить российские паспорта 80 иностранцам. Для этого они подделывали записи в подомовых книгах о прописке граждан на территории одного из районов области. За каждый паспорт они требовали 4 тысячи евро.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Служебный подлог" и "Незаконная выдача паспорта гражданина России".
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