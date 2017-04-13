В Калининграде экс-начальница ФМС незаконно оформила паспорта 80 иностранцам

Теги: Уголовное дело мвд паспорт калининград

В Калининграде задержана банда мошенников во главе с экс-начальницей ФМС, которая незаконно выдавала российские паспорта иностранцам. За четыре года подпольной деятельности они успели оформить 80 паспортов и получить за это 320 тысяч евро.