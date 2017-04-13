Задержанного в Самаре украинского разведчика передадут властям ДНР

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Сотрудники ФСБ в Самаре задержали предполагаемого украинского шпиона. По данным следствия, украинец принадлежит к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" ГУ разведки Минобороны Украины. Мужчина вел фото- и видеосъемку и занимался разведкой военной и транспортной инфраструктуры в ДНР, а также в Ростовской и Самарской областях. Задержанного передадут властям ДНР.

В управлении ФСБ по Самарской области сообщили о задержании в Самаре 27-летнего гражданина Украиниы по подозрению в шпионаже, пишет газета "Коммерсант".

На территории Самары мужчина действовал от агентурного аппарата подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Минобороны Украины. Усилиями правоохранителей его деятельность была пресечена уже через шесть часов после того, как он прибыл в Самару.

Изданию удалось узнать, что на допросе молодой человек сам признался, что действовал в интересах украинской разведки и собирал информацию об объектах военной и транспортной инфраструктуры не только Самарской, но и Ростовской области и в ДНР.

Как сообщает "Интерфакс", задержанный будет передан властям ДНР. "Формально на Украину, по сути - не совсем на Украину", - пояснил он.

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