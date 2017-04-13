РФС выдал "Зенит-Арене" лицензию на проведение матчей

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РФС выдал разрешение петербургскому стадиону "Зенит-Арена" на проведение футбольных матчей. Первая официальная игра на нем состоится 22 апреля. Местный "Зенит" примет екатеринбургский "Урал" в рамках 24 тура чемпионата России по футболу.

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) выдала разрешение стадиону "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге на проведение матчей под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина.

"Сегодня новый стадион в Санкт-Петербурге получил лицензию от РФС на проведение матчей. Замечания по стадиону были, но они не касаются поля", - сказал Летин. Он также отметил, что футбольный клуб "Зенит" еще не предоставил документ по обеспечению безопасности на стадионе.

Первый официальный матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге между местным "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" состоится 22 апреля в рамках 24 тура чемпионата России по футболу.