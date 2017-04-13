Москвичам рекомендовали не выезжать на машинах с летней резиной

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В Москве водителям рекомендовали воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной. Как сообщили в Центре организации дорожного движения столичного правительства, в ближайшие дни синоптики прогнозируют ночные заморозки, из-за чего ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

В Москве водителям рекомендовали в ближайшие дни воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

По данным ЦОДД, синоптики прогнозирую в ближайшие дни ночные заморозки с похолоданием до минус трех-четырех градусов. Из-за перепадов температуры ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы, из-за чего возможно увеличение числа ДТП.

"ЦОДД настоятельно рекомендует выезжать на дороги на собственном автомобиле только на зимней резине. Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом", - сообщили в ЦОДД.

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