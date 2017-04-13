У России нет данных о гибели людей при атаке коалиции на склады ИГ в САР

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Российское Минобороны в настоящий момент не может подтвердить сообщения Дамаска об отравлении и гибели сотен людей в результате якобы проведенной атаки ВВС коалиции под эгидой США на склады ИГ в Сирии. В свою очередь, в самой коалиции заявили, что никаких операций в районе Дейр-эз-Зора 12 апреля не проводилось.

У России нет данных о гибели людей при атаке коалиции США на склады ИГ в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. Оно есть в распоряжении TVC.ru.

"Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолетов международной коалиции в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Для ведения мониторинга и отслеживания обстановки в указанный район направлены беспилотные средства объективного контроля", - отметил он.

В свою очередь, в самой коалиции заявили, что никаких операций в районе Дейр-эз-Зора 12 апреля не проводилось. По словам ее официального представителя полковника Джона Дорриана, сообщения агентства SANA являются ложью. "Это вновь намеренная дезинформация!" – приводит его слова "Интерфакс".

Об отравлении сотен людей, большинство из которых, были мирными жителями, сообщало агентство SANA, опубликовавшее заявление командования ВС Сирии. Жители якобы отравились в результате удара ВВС коалиции под эгидой США. Они уничтожили склады запрещенного в России "Исламского государства" с химическим оружием. Это произошло в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор. Также сообщалось о ликвидации многих боевиков.

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