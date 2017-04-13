В США восьмилетний мальчик угнал машину отца для поездки за бургерами

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В американском штате Огайо желание покушать в McDonald's побудило восьмилетнего мальчика научиться водить машину по роликам в YouTube и поехать за бургерами вместе с сестрой на папиной машине. Молодой водитель соблюдал все ПДД и ничего не задел по пути. В McDonald's свой заказ он оплатил личными сбережениями.

В США восьмилетний мальчик и его четырехлетняя сестра самостоятельно и без происшествий доехали до McDonald’s на папиной машине, передает The Telegraph.

Издание сообщает, что дети угнали отцовский автомобиль, пока родители спали. Для того чтобы научиться водить машину, мальчик нашел обучающее видео на YouTube. Затем он спрятал свою сестру в багажник и отправился в McDonald's. Ему пришлось проехать около трех километров, пересечь четыре перекрестка и железнодорожные пути, преодолеть несколько поворотов.

"Он не ударил ни одной вещи по пути туда. Это невероятно!", - сообщил позже полицейский.

В McDonald's мальчик заказал чизбургер, расплатившись собственными сбережениями. В ресторане их заметил знакомый и проследил за детьми до приезда полиции.

Брат с сестрой вернулись домой, а их родителям не предъявили никаких обвинений, так как дети в тот день были накормлены и завтраком, и обедом, и ужином.

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