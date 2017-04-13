Белоруссия погасила долг перед "Газпромом"

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Белоруссия в полном объеме погасила задолженность за поставки газа в 2016-2017 годах. Как сообщили в "Газпроме", сумма долга составляла 726,2 миллиона долларов.

Белоруссия в полном объеме погасила задолженность за поставки газа в 2016-2017 годах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 миллиона, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах", - отметили в компании.

Россия и Белоруссия договорились об урегулировании всех спорных вопросов в нефтегазовой сфере по итогам встречи президентов стран 3 апреля в Санкт-Петербурге. По словам Владимира Путина, в ходе переговоров удалось найти схему, при которой страны сохранят свои подходы и сблизят позиции по ценам.

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