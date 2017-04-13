Савченко создала новую партию

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Украинка Надежда Савченко создала партию имени самой себя - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Ранее она говорила, что хочет превратить Украину в успешную страну, несмотря на то, что по душе ей профессия военной летчицы.

Надежда Савченко создала собственную партию, получившую название "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", передает ТАСС.

Решение было принято на съезде в отеле Козацкий на Майдане. Савченко назначена лидером партии.

На днях Савченко рассказала, что хочет отстаивать интересы Украины и ее народа, несмотря на то, что не любит политику.

"На самом деле, я не люблю политику. Мне по душе моя бывшая профессия военной летчицы. Но сегодня мы – экономисты, ученые, люди, которые ушли из политики, – пишем программу, размышляем, какими должны быть государственные структуры и экономическая система, чтобы Украина превратилась в успешную страну", - передают слова Савченко украинские СМИ.

Ранее Савченко состояла в партии "Батькивщина" и по ее спискам прошла в Раду. В декабре 2016 года она была исключена из нее, так как в конце октября депутат написала заявление о выходе из партии. Затем парламент Украины исключил Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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