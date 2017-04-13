Трамп верит в прочный мир между Россией и США

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Отношения между Россией и США будут развиваться хорошо. Такое мнение высказал Дональд Трамп у себя в Twitter. Американский лидер уверен, что в нужный момент "все образумятся" и наступит прочный мир. Накануне Трамп признал, что Россия и США "не совсем ладят".

Президент США Дональд Трамп убежден, что отношения между Россией и США наладятся. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

По мнению хозяина Белого дома, в нужный момент в Москве и Вашингтоне "все образумятся" и тогда между двумя странами "наступит прочный мир".

Накануне Трамп, комментируя визит в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона, признал, что сейчас Россия и США "не совсем ладят". Переговоры Тиллерсона с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым он назвал "очень успешными".

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