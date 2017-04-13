В Москве установят памятник Солженицыну

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В 2018 году в Москве установят памятник Александру Солженицыну. Соответствующее решение было принято по итогам голосования комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Памятник будет установлен в сквере на улице Солженицына в районе Таганки.

В Москве установят памятник Александру Солженицыну. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на итоги голосования комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Памятник будет установлен в 2018 году в сквере между домами 11 и 13 на улице Солженицына. За проектирование монумента будет отвечать Министерство культуры. Изготовление и установку возьмет на себя Русский благотворительный фонд Солженицына. Проект памятника будет определен в ходе открытого творческого конкурса.

Открытие приурочено к 100-летию со дня рождения писателя.

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