СКР предъявил обвинение четырем участникам акции 26 марта в Москве

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Четвертым участникам несанкционированной акции 26 марта в Москве предъявлены обвинения в хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейских и применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Следственный комитет России предъявил обвинение четырем задержанным в ходе несанкционированного митинга 26 марта в Москве. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти, говорится в сообщении СКР.

По данным официального представителя СКР Светланы Петренко, установлены их личности. Ими оказались 40-летний Александр Шпаков, 32-летний Станислав Зимцов, 28-летний Юрий Кулий и 31-летний Андрей Косых.

"Шпаков, пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции. Косых нанес удар в голову сотруднику полиции и удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание. Зимовец бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после этого скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия. Кулий совершил нападение на сотрудника полиции", - рассказали в СКР.

По информации следствия, организаторы несанкционированного митинга вводили граждан в заблуждение, утверждая, что акция согласована с властями города в установленном порядке.

Ранее в центре Москвы прошел несанкционированный митинг. На Тверской улице и на прилегающих территориях находились около семи-восьми тысяч человек.

Власти Москвы предупреждали, что акция не санкционирована. Там отметили, что в случае, если мероприятие будет организовано, то его участники могут быть привлечены к ответственности. Также было предложено провести шествие в Сокольниках или Люблине, однако организаторы мероприятия отказались от этого предложения.

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