Путин обсудил с Совбезом Сирию и отношения с США
Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совета безопасности обстановку в Сирии и перспективы отношений России и США. Заседание состоялось на следующий день после визита в Москву американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Обстановка в Сирии и перспективы развития российско-американских отношений стала главными темами совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
Кроме того, состоялся разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и МИД Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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