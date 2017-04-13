Путин обсудил с Совбезом Сирию и отношения с США

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Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совета безопасности обстановку в Сирии и перспективы отношений России и США. Заседание состоялось на следующий день после визита в Москву американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.