В Подольске после распыления газа из баллончика госпитализировали 14 школьников

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В подмосковном Подольске один из учащихся гимназии распылил газ из баллончика в учебном заведении. В результате инцидента были госпитализированы 14 учащихся. В настоящее время в больнице находятся шесть школьников. Четверых обещают отпустить домой в четверг. По факту произошедшего проводится проверка.

В подмосковном Подольске учащийся гимназии распылил газ из баллончика в помещении школы. Как сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу администрации города, по данному факту проводится проверка.

"Незамедлительно была оказана первая медицинская помощь учащимся, которые оказались поблизости от места распыления баллончика, оперативно проведен осмотр помещений, организовано проветривание. 14 детей были направлены в Подольскую городскую клиническую больницу для обследования", - рассказали в администрации.

От госпитализации отказались родители одного из учащихся. По состоянию на 16:00 в больнице остались шестеро учащихся. Четверых из них обещали отпустить сегодня. Угрозы жизни и здоровью школьников нет. Расследование по данному факту проводят правоохранительные органы.

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