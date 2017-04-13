Суд арестовал четверых участников несанкционированной акции в Москве
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Басманный суд Москвы арестовал четырех участников акции 26 марта и избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Все подозреваемые уже обжаловали решение суда.
Басманный суд Москвы санкционировал арест четырех участников несанкционированного митинга 26 марта и избрал им меру пресечения в заключения под стражу до 12 июля, передает "Интерфакс".
"Суд избрал в отношении Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулий и Андрея Косях меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Им инкриминируется преступление, совершенное по ч. 1 ст. 318 УК России", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Все обвиняемые уже обжаловали решение суда, передает агентство "Москва" слова пресс-секретаря суда.
Ранее сообщалось, что СКР предъявил обвинения четвертым участникам несанкционированной акции 26 марта в Москве в хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейских и применении насилия в отношении представителей власти.
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