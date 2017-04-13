Первые квартиры по программе реновации могут быть выданы уже осенью

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время прямого эфира на канале "ТВ Центр", сообщил, что первые квартиры по программе реновации пятиэтажек могут быть выданы уже осенью. Однако, по его словам, для начала необходимо решить несколько задач.

Власти Москвы рассчитывают, что первые квартиры в новых домах по программе реновации начнут предоставляться уже осенью — в сентябре или октябре. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время прямого эфира на канале "ТВ Центр".

Однако, по словам мэра, для начала нужно получить закон, который позволит Москве заниматься реновацией. Кроме того, властям нужно определиться с перечнем домов, которые нужно сносить, и учесть мнение жителей.

"Это сложная работа. Поэтому мы уже сегодня запускаем опросы граждан - хотят они или не хотят переселяться. А потом уже составить на основе опроса перечень домов", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что сейчас в пятиэтажках в Москве живет около 1,6 миллиона человек. Адресный список программы реновации появится в июне.

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