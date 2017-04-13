Собянин: Москва вложила немало средств для безопасности метро

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Москва за последние годы вложила немало средств и сил для того, чтобы сделать московское метро более безопасным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время прямого эфира на канале "ТВ Центр".

Власти Москвы вложили немало средств для обеспечения безопасности в метро. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин во время прямого эфира на канале "ТВ Центр".

"Работа в области безопасности разбивается на несколько направлений. Первое — работа правоохранительных органов. И коллеги делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность города. Второе – городские транспортные системы – метро, наземный транспорт. За последние годы мы вложили немало сил и средств, чтобы сделать московское метро более безопасным. Это и видеокамеры, рамки, технические пункты досмотра. Важное направление - система видеонаблюдения в целом в городе. Она одна из наиболее крупных в мире", - сказал мэр.

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