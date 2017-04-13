Собянин: объекты к ЧМ-2018 будут построены в срок

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Москва справится с предстоящим наплывом гостей на чемпионат мира по футболу в 2018 году, а спортивные и инфраструктурные объекты будут готовы в срок. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спортивные и инфраструктурные объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года будут готовы в срок и построены качественно. Об этом он сказал во время прямого эфира на канале "ТВ Центр".

Он рассказал, что уже сейчас построен стадион "Открытие Арена", заканчивается строительство "Лужников". Кроме того, власти работают над тем, чтобы "переварить" огромное количество гостей предстоящего чемпионата.

"Мы должны работать над улучшением пассажиропотоков и самого транспорта. Мы ввели еще одну станцию метро возле стадиона "Спартак", ввели станцию МЦК возле "Лужников", дополнительная инфраструктура с конкретной привязкой к стадионам сделана. В целом идет активное развитие транспорта в городе, инфраструктур, в том числе и аэропортов. Сомнений нет, справимся", - заявил Собянин.

Говоря о призывах к бойкоту ЧМ-2018, Собянин заявил, что политические спекуляции и спорт — вещи несовместимые. По его мнению, политика – не главная проблема предстоящего чемпионата.

"Самая главная сегодня проблема не в политизированных выкриках, а в том, что футбольная команда должна показать класс. Есть проблемы, над которыми стоит поработать еще до начала чемпионата, мы все будем надеяться на это", - отметил мэр.

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