Первый канал отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой

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Первый канал решил отказаться от трансляции конкурса "Евровидение"-2017 из-за ситуации с представительницей России Юлией Самойловой. Не намерен канал и менять участника конкурса.

Первый канал отказался транслировать песенный конкурс "Евровидение", который пройдет в Киеве в 2017 году. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

По данным агентства, об этом решении было объявлено в вечернем выпуске новостей телеканала. Это связано с отказом Киева впустить в страну российскую участницу Юлию Самойлову.

В пресс-службе канала рассказали, что в четверг получили письмо от Европейского вещательного союза, в котором EBU сообщил о том, что не смог урегулировать вопрос об участии россиянки в конкурсе.

"Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника, но "Первый канал" считает и тот, и другой вариант неприемлемым: удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса, вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", - подчеркнули на Первом канале.

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну представительнице России на конкурсе "Евровидение". Данное решение в СБУ объяснили посещением Самойловой Крыма без разрешения украинских властей.

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