Пентагон уничтожил 18 борющихся с ИГ оппозиционеров в Сирии

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Пентагон по ошибке уничтожил 18 бойцов сирийской оппозиции, борющихся с запрещенным "Исламским государством". В ведомстве заявили, что координаты цели в районе сирийского города Табка, обозначенной как позиции ИГ, передали партнеры по коалиции. Ранее, по утверждению Дамаска, коалиция разбомбила склады боевиков с химоружием.

Информацию об авиаударе проамериканской коалиции по складу террористов опубликовало агентство SANA со ссылкой на сирийский Генштаб. Военные сообщают об уничтожении сотен боевиков и о многочисленных жертвах среди мирного населения, передает "ТВ Центр".

"Верховное командование Армией и Вооружёнными силами Сирии заявило, что на востоке провинции Дейр-эз-Зор в результате воздушной атаки международной коалиции во главе с США на крупный склад, принадлежавший террористической организации, в котором хранились ядовитые вещества, погибли сотни человек, среди них большое количество мирных граждан", - говорится в заявлении.

На месте авиаудара образовалось желтое облако, что говорит о наличии в воздухе большого количества отравляющих веществ, подчеркивают в Генштабе Арабской республики. Сирийские военные напоминают, что правительственные силы не обладают химоружием. Комментарий второй стороны, наносившей авиаудар, лаконичен. В штабе коалиции отрицают сам факт новой атаки.

"В штабе коалиции видели сообщения агентства SANA, согласно которым коалиция нанесла удары рядом с Дейр-эз-Зором. Это неправда. Намеренная дезинформация. Снова!" – заявили там.

Пролить свет на произошедшее под Дэйр-эз-Зором помогут российские беспилотники. Минобороны уже направило в опасный район свою технику видеофиксации. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в Москве также заинтересованы в выяснении всех обстоятельств предполагаемой атаки.

"Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолетов международной коалиции в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Для ведения мониторинга и отслеживания обстановки в указанный район направлены беспилотные средства объективного контроля", - сообщил он.

То, что атака все же имела место, косвенно подтверждает виртуальная активность спецкора немецкого Bild. Юлиан Рёпке регулярно публикует в соцсетях информацию об авиаударах. Правда считает, что наносит их Асад и его российские союзники. Вот последняя запись, по времени совпадающая с событиями в Дэйр-эз-Зоре.

"Мне сейчас поступают сообщения об атаке хлорином в Кафр-Зите - провинция Хама. Пока неподтверждённые. Асад снова атакует!" – написал он в Twitter.

Однако Башар Асад не атакует, а только и успевает повторять, что на подконтрольной правительственным войскам территории нет химоружия. Данные США о том, что химатаку в Идлибе - дело рук сирийских военных, президент назвал фальсификацией.

"Сто процентов - это фальсификация. У нас нет арсенала химоружия, мы никогда не собирались его использовать. Например, за десять дней до случившегося в Идлибе террористы продвигались по многим направлениям, включая Дамаск и Хаму, недалеко от Хан-Шейхуна. Давайте предположим, что у нас есть этот арсенал, почему же мы не использовали его, когда мы отступали, а террористы продвигались?" – задается вопросом Асад.

Разобраться в ставших регулярными инцидентах с химоружием помогут представители Организации по его запрещению. Специалисты уже прибыли в Турцию, чтобы далее перейти границу и оказаться на местах предполагаемых событий. Объективная оценка, по сути, равняется репутации международной организации.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".