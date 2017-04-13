"Лукойл" отказался продавать свои заправки

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"Лукойл" не будет продавать свои автозаправочные станции в России. Об этом сообщил руководитель компании Вагит Алекперов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Планы деятельности нефтяной корпорации "Лукойл" Владимир Путин обсудил с главой компании Вагитом Алекперовым, передает "ТВ Центр". Тот, в частности, опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что "Лукойл" якобы собирается из-за высоких издержек продать свою сеть автозаправочных станций.

Алекперов уточнил, что при разработке стратегии развития корпорации действительно было внесено предложение о продаже АЗС, но руководство компании его отвергло. На встрече обсуждались также зарубежные проекты, в частности в Ираке и Иране, и планы развития бизнеса внутри России.

"Лукойл" — одна из наших крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Но не только российских. Сколько? 2% добычи в мире, нефти, приходится на "Лукойл", а в России - 12% запасов, да? 17% добычи. От того, как такие компании себя чувствуют, как они работают, функционируют, как складываются отношения с государством, многое зависит не только в топливно-энергетическом комплексе, но и в целом в экономике", - сказал Путин.

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