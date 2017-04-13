КНДР заявила о готовности нанести удар по США

Теги: Политика ядерная программа сша кндр

В посольстве Северной Кореи в Москве сообщили, что страна готова нанести ответный удар, если США атакуют ядерные объекты республики. Как отметил полномочный министр диппредставительства Зин Зен Хев, армия и народ КНДР следит "за происками враждебных сил".

Северная Корея готова нанести удар по США в случае атаки ее ядерных объектов. Об этом заявил полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев.

По его словам, в настоящее время ситуация на Корейском полуострове неконтролируема, так как действия США и "южнокорейских марионеток" направлены на свержение лидера КНДР, ликвидацию полуострова и нанесение удара по ракетным и ядерным объектам Северной Кореи.

"Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию", - передает слова дипломата "Интерфакс".

Читайте также:

Трамп напомнил КНДР о наличии у США атомных подлодок

КНДР готовится к войне: репортаж "ТВ Центра" из Пхеньяна

США предупредили Японию о военном ударе по КНДР