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Президент Сирии Башар Асад полагает, что Дональд Трамп не является самостоятельной фигурой в американской политике. По его мнению, США управляют ВПК и финансовые компании. Асад считает, что из-за этого есть вероятность новой военной операции США против правительственных войск Сирии.

Президент Сирии Башар Асад считает, что Дональд Трамп не может проводить независимую политику, поскольку его предвыборные слова разнятся с его действиями, а реальной властью в США обладают финансовые компании и ВПК. Такое мнение он выразил в интервью агентству France-Presse.

"Президент - лишь актер в их театре", - подчеркнул президент САР.

Асад сообщил, что первым доказательством того, что управляет Америкой не президент, а устоявшийся правящий режим, является ракетный удар США по сирийской авиабазе в провинции Хомс.

Сирийский лидер отметил, что новая военная операция США может произойти как и в Сирии, так и в любой другой стране.

"До тех пор, пока США находятся под властью военно-промышленного комплекса, финансовых компаний и укоренившегося там режима, и защищают интересы этих групп, то такое, конечно возможно", - сообщил Асад.

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