Лавров договорился с Тиллерсоном о прекращении ракетных ударов по Сирии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном удалось прийти к пониманию того, что ракетные удары по Сирии не должны повториться.
России и США удалось прийти к пониманию того, что ракетные удары по Сирии не должны повториться. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, к этому пониманию удалось прийти в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.
"Хочу подчеркнуть крайне провокационную роль ракетного удара США по аэродрому Шайрат. Мы очень подробно говорили об этой ситуации с госсекретарем США и пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться", - сказал министр.
Лавров отметил, что в настоящий момент в Сирии предпринимаются попытки подорвать установленный на переговорах в Астане режим перемирия. Кроме того, не способствует усилиям по деэскалации конфликта, предпринимаемым в Женеве и столице Казахстана, развязанная западными странами истерия о возможном применении химоружия. Российский министр подчеркнул, что в данной ситуации принципиально важно не поддаться на эти провокации и не позволить сорвать переговорные процессы.
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