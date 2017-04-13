США сбросили на ИГ в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу
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США впервые применили сверхмощную фугасную авиационную бомбу для того, чтобы уничтожить тоннели "Исламского государства" в Афганистане.
США впервые нанесли удар по позициям "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) сверхмощной фугасной авиационной бомбой, передает ТАСС.
"Впервые эта бомба была использована в бою, она разрабатывалась несколько месяцев", - отметил собеседник агентства.
.@USFOR_A #US Forces targets ISIS-K stronghold, drops GBU-43 #MOAB bomb on #ISIS pic.twitter.com/GYjyMLiqUS— U.S. Central Command (@CENTCOM) 13 апреля 2017 г.
По данным агентства Reuters, речь идет о бомбе GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Ее вес составляет 9,5 тонн.
Бомбу, именуемую "матерью всех бомб", сбросил транспортный самолет особого назначения Lockheed MC-130 на тоннели ИГ в Афганистане, сообщает агентство со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства США Адама Стампа.
США проводят военную операцию против террористов в Афганистане с 2001 года.
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