США сбросили на ИГ в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу

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США впервые применили сверхмощную фугасную авиационную бомбу для того, чтобы уничтожить тоннели "Исламского государства" в Афганистане.

США впервые нанесли удар по позициям "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) сверхмощной фугасной авиационной бомбой, передает ТАСС.

"Впервые эта бомба была использована в бою, она разрабатывалась несколько месяцев", - отметил собеседник агентства.

По данным агентства Reuters, речь идет о бомбе GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Ее вес составляет 9,5 тонн.

Бомбу, именуемую "матерью всех бомб", сбросил транспортный самолет особого назначения Lockheed MC-130 на тоннели ИГ в Афганистане, сообщает агентство со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства США Адама Стампа.

США проводят военную операцию против террористов в Афганистане с 2001 года.

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