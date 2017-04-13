В Петербурге подростку оторвало руки в результате взрыва

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В Василеостровском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Как сообщили в пресс-службе МВД, неустановленный предмет взорвался в руках у подростка, который поднял его с земли. Очевидцы сообщают, что ему оторвало кисти рук. По данному факту проводится проверка, на месте происшествия работает полиция.

В Санкт-Петербурге подростку оторвало кисти рук в результате взрыва. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД города, по данному факту проводится проверка.

"Около 18:40 на проспекте Кима, 4 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, у молодого человека в руках оказался неустановленный предмет, который взорвался. В результате чего подросток, пострадал и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что пострадавшему взрывом оторвало кисти рук. Кроме того, подростку задело лицо.

На месте происшествия работает полиция. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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