Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия
Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" ответил на вопросы, волнующие горожан. Какие пятиэтажки попадут в программу реновации жилищного фонда, когда будут выданы первые квартиры в рамках программы, как обеспечивается безопасность в московском метро - ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.
Теги: Москва собянин жкх вопрос безопасность
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