Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" ответил на вопросы, волнующие горожан. Какие пятиэтажки попадут в программу реновации жилищного фонда, когда будут выданы первые квартиры в рамках программы, как обеспечивается безопасность в московском метро - ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: ТВ Центр Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: ТВ Центр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей

Фото: ТВ Центр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей

Фото: ТВ Центр Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: ТВ Центр Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: ТВ Центр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей

Фото: ТВ Центр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей

Фото: ТВ Центр Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: ТВ Центр Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: ТВ Центр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей

Фото: ТВ Центр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей

Фото: ТВ Центр