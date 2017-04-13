Собянин: Москва достигла критического уровня по количеству машин

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Москва достигла критического уровня по количеству выезжающих на улицу машин. Задача властей - снизить это количество до разумных пределов, чтобы не было пробок. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "ТВ Центр".

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица достигла критического значения по количеству машин, которые ежедневно выезжают на улицу. Об этом он сказал в эфире канала "ТВ Центр".

По словам мэра, задача властей - снизить это количество до разумных пределов, чтобы не было пробок.

"Это делается, в первую очередь, для самих автомобилистов. Если мы имеем на дорогах не 2,5 миллиона машин, а 3, то мы имеем пробки 8 баллов. Если 3,5 миллиона машин будет — будут пробки 10 баллов. Задача - часть граждан, у которых есть возможность, дать им возможность пересесть на общественный транспорт", - добавил Собянин.

Кроме того, он рассказал, что пропускная способность Московского центрального кольца с 1 мая может увеличиться на 20%.

"Мы с РЖД активно работаем над тем, чтобы увеличить провозную способность МЦК. И, надеюсь, что с 1 мая интервал движения электричек на МЦК сократится с шести минут до пяти", - отметил мэр.