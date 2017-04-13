Не менее 29 человек погибли в результате ДТП в Мексике

Теги: В мире мексика жертвы дтп

В Мексике в результате лобового столкновения туристического автобуса и бензовоза погибли не менее 29 человек. Транспорт загорелся. По версии пожарных, бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

На границе мексиканских штатов Мичоакан и Герреро произошла авария с участием туристического автобуса и бензовоза, передает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу штата Мичоакан.

Bomberos de #Michoacán confirmaron que 29 personas murieron tras el choque entre un autobús de turismo y una pipa en la #AutopistaSiglo21 pic.twitter.com/qC0x29dgWs — EL INFORMANTE (@ElInformanteMX) 13 апреля 2017 г.

В ДТП погибли не менее 29 человек. По данным следствия, в результате столкновения транспортные средства загорелись.

Согласно источникам, авария произошла около 6:30 по местному времени. В автобусе ехали 35 человек, бензовоз перевозил около 40 тысяч литров бензина.

По словам командира пожарного подразделения, Ласаро Карденаса, причиной аварии стал выезд бензовоза на встречную полосу. Водитель автобуса пытался затормозить, но не успел, передают местные СМИ.

В настоящее время район оцеплен, на месте происшествия работают пожарные, врачи, волонтеры Красного Креста, армия. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.