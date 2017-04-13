Путин и Эрдоган обсудили применение химоружия в Сирии
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Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал преступлением применение химического оружия в Сирии. Главы государств согласились с необходимостью поддержки расследования инцидента Организацией по запрещению химического оружия.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал преступлением применение химоружия в Сирии. Об этом, по данным агентства Reuters, он заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Как сообщили агентству источники в администрации турецкого президента, главы государств договорились о поддержке расследования инцидента Организацией по запрещению химического оружия.
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора. Как сообщили в пресс-службе российского президента, Путин обсуждал с Эрдоганом ситуацию в Сирии. Стороны выразили готовность совместной работы для укрепления режима перемирия в арабской республике. Кроме того главы государств заявили о готовности поддерживать переговорные процессы в Астане и Женеве.
"Лидеры высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного международного расследования инцидента с химическим оружием в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года", - отметили в Кремле.
Как сообщили ранее в Министерстве обороны России, в ходе операции сирийских ВВС 4 апреля были уничтожены цеха по производству боеприпасов с отравляющими веществами в провинции Идлиб. В Вашингтоне сочли, что химоружие задействовала авиация Сирии и в ответ на это выпустила 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс, откуда, по данным США, вылетели сирийские самолеты.
Путин и Эрдоган также обсудили двусторонние отношения России и Турции и условились о продолжении контактов.
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