Ким Чен Ын открыл новую улицу в Пхеньяне. Видео ТВЦ

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Северная Корея готова нанести ответный удар в случае американской атаки на ядерные объекты страны. Об этом заявили в посольстве КНДР в Москве. Так Пхеньян отреагировал на действия Вашингтона. 10 апреля у берегов Корейского полуострова военное командование США развернуло группировку ВМС. Накануне глава государства даже объявил эвакуацию части населения Пхеньяна. Но уже в четверг, чтобы избежать паники, в городе устроили торжественную церемонию открытия новой образцово-показательной улицы.

Изначально этим утром группа "ТВ Центра" должна была снимать пхеньянское метро. Но вечером накануне сотрудники МИД, сопровождающие журналистов, сообщили, что выезд переносится на 5 утра. Приказали одеться как можно строже и приличнее, оставить в номерах телефоны, планшеты и зажигалки. В общем, взять с собой только оборудование и не забыть синие повязки, идентифицирующие, как прессу. Без них, мол, могут арестовать. На вопрос, куда мы едем, корейцы отвечали уклончиво, правда, не исключая присутствия в этом сверхсекретном месте наличия первых лиц КНДР.

В холле гостиницы столпотворение из иностранной прессы, ждущей команды садиться в автобусы. На улицах уже толпы людей, строем идущих к месту сбора. Это партийные работники — в одинаковых френчах со значками на лацканах, дамы в национальных корейских костюмах. И масса военных, распевающих патриотические песни про светлое будущее, куда вместе с товарищем Ким Чен Ыном шагает и вся страна.

Все подходы к проспекту Ремен в буквальном смысле заполнены людьми. Здесь их тысячи, десятки тысяч — военные, простые рабочие, школьники, пришедшие сюда поучаствовать в открытии нового микрорайона и нового проспекта. Для этого сюда же приехал и лидер КНДР

В момент, когда товарищ уважаемый руководитель (так Ким Чин Ына называют в КНДР) заходит на сцену, многотысячная толпа без устали аплодирует, вставая на цыпочки, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть на своего кормчего. Он тоже аплодирует, видимо, самому себе. Затем перерезает красную ленту, за все время церемонии так и не проронив ни слова. Потому что не положено. Присутствие такого человека - уже высшая честь. Приветственную речь говорит глава Совмина, не забыв даже на открытии микрорайона упомянуть про ядерные достижения страны.

"Поистине, строительство улицы Ремен является очень значимым событием, свидетельствующим о единстве нашей партии и народа, а также о потенциале развития социалистической Кореи. Это событие вызывает даже больший страх, чем взрыв сотен ядерных бомб над головами наших врагов", - заявил Пак Пон Джу.

Враги тем временем не дремлют. Авианосная группа и подводная лодка ВМС США уже подошли к Корейскому полуострову на расстояние ракетного удара. Трамп настроен решительно, что, видимо, понимают и в КНДР. В Пхеньяне, по данным некоторых СМИ, даже объявлена частичная эвакуация. Возможно, для того, чтобы эти сообщения опровергнуть, партийные руководители и решили внепланово открыть этот новый микрорайон, собрав тысячи людей на митинг. На вопрос о возможной войне здесь отвечали в том же духе.

"Великие лидеры создали мощную армию в нашей стране. Уважаемый Ким Чен Ын добился скачка в ядерной промышленности. Поэтому мы чувствуем себя в полной безопасности", - говорит местный житель Ким Сон Гак.

Да и как в это не поверить, когда КНДР развивается на глазах. За год возводятся целые микрорайоны с высотками, в которых теперь будут жить ученые и другие уважаемые люди страны. Эти шестикомнатные квартиры площадью в 200 квадратных метров раздадут им бесплатно. Здесь уже все готово для жизни. Заработали магазины, в которых сплошь достижения корейской промышленности.

"Все продукты, выставленные в магазине, являются новинками и большинство из них от новых северокорейских производителей", - убеждает журналистов Ри Жонг Су.

В случае, если Китай введет санкции против КНДР, временно лишив угля и топлива, им, конечно, придется непросто. Это если Пхеньян все же проведет очередное испытание ядерной бомбы. На это сейчас все указывает, пишет New York Times со ссылкой на свои источники. По предварительным данным, это может произойти уже в субботу. В день, когда КНДР отметит день рождения своего великого Ким Ир Сена.

Александр Панюшкин. "ТВ Центр", Пхеньян, Северная Корея.

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