Бывшего министра Подмосковья отпустили из-под стражи во Франции

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Во французском Лионе освободили из-под стражи бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Суд принял такое решение, сочтя, что период его содержания под стражей "превышает все разумные сроки". Кузнецов был задержан в 2013 году в соответствии с ордером, выданным в России. Бывший чиновник подозревается в коррупции и превышении должностных полномочий.

Из тюремной камеры в собственную квартиру в Париже Алексей Кузнецов должен переехать уже в ближайшее время. После двух отрицательных вердиктов Апелляционный суд города Лиона все же согласился с доводами защиты: дожидаться собственной экстрадиции бывший министр финансов Московской области должен в более комфортных условиях.

Из-под стражи его освободили прямо в зале заседаний, передает "ТВ Центр". Основание: нарушение Европейской конвенции по правам человека. Кузнецов, посчитал суд, необоснованно долго находится под арестом — его задержали в окрестностях курортного Сен-Тропе в июле 2013 года. Французская полиция действовала по запросу из России. На родине бывшего чиновника - должность областного министра финансов он занимал с 2000 по 2008 год - обвиняют в махинациях в сфере ЖКХ, хищении имущества. Всего 150 эпизодов уголовного дела. И ущерб на сумму 11 миллиардов рублей.

Тратил их бывший финансист с размахом — коллекция живописи и редкой антикварной мебели, в Петербурге следователи арестовали целый склад готовившихся к тайной отправке за границу предметов искусства. Две собственные гостиницы во французском Куршевеле, сейчас они тоже под арестом. Выдать Кузнецова французская Фемида согласилась в 2015 году. Но последнее слово тут за исполнительными властями, а правительство с решением не спешит. И, кажется, может даже передумать. По сообщениям информагентств, на одном из последних заседаний представитель прокуратуры Республики заявил: его ведомство против экстрадиции беглого подмосковного чиновника.

"На сегодняшний момент практики выдачи фактически нет. Для тех людей, которые выводят за рубеж миллиарды долларов. Принцип простой. Во-первых, эти деньги работают в западных экономиках. Во-вторых, эти люди формируют и поддерживают оппозицию. Потому что их задача вернуться к тем потокам, которые они потеряли. У нас получается два мотива - экономический и политический", - объясняет председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Последним Алексей Кузнецов тоже попытался воспользоваться. Адвокаты экс-чиновника направили запрос на предоставление политического убежища, уверяя, что в России их клиенту может грозить опасность. Прошение, правда, отклонили. Но Кузнецов уже подал апелляцию, которую пока рассматривают. Куда спокойнее, кажется, себя чувствует супруга министра. В начале апреля Генеральная прокуратура России признала Жанну Булах соучастницей по уголовному делу мужа. Но США, где она сейчас проживает, уже заявили: в выдаче Булах будет отказано. В американскую экономику семейная пара, кстати, тоже успела вложиться. На Булах, по данным прессы, там оформлена как минимум одна элитная квартира в Бруклине.

Условия проживания Алексея Кузнецова в Париже выяснить пока не удалось. Но уже известно: беглый чиновник будет носить электронный браслет и еженедельно отмечаться в полиции. Кроме того, бывший министр финансов должен сдать собственный паспорт. В остальном - никаких ограничений. В том числе и временных. Французские власти не называют даже примерных сроков экстрадиции Кузнецова в Россию. Если она, конечно, вообще произойдет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция.