Пострадавший от взрыва в Петербурге подросток находится в крайне тяжелом состоянии

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Подросток, получивший травмы обеих конечностей в результате взрыва в Санкт-Петербурге, находится в крайне тяжелом состоянии. По словам главного врача Детской городской больницы №2 Автандила Микавы, у пострадавшего был шок второй степени, в настоящее время он находится в операционной.

Пострадавший в результате взрыва в Санкт-Петербурге подросток находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного врача Детской городской больницы №2 Автандила Миклаву.

"Он находится у нас в больнице в тяжелом состоянии, у него был шок второй степени, сейчас он в операционной. У него травма обеих конечностей верхних. Состояние его крайне тяжелое", - сказал он.

Как сообщили ранее в ГУ МВД города, в Василеостровском районе Петербурга неустановленный предмет взорвался в руках у подростка. Очевидцы сообщили, что пострадавшему оторвало кисти рук.

Городское управление следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по данному факту. На месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, уже назначены медицинские и криминалистические экспертизы, по результатам которых можно будет говорить о точной причине и всех обстоятельствах произошедшего", - отметили в СКР.

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