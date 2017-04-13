Почти 20 рейсов отменили в московских аэропортах из-за непогоды

Теги: Общество аэропорт задержка отмена москва

В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили 17 рейсов. В "Домодедово" отменены девять рейсов, еще столько же задержаны. Во "Внуково" задержан один рейс. В "Шереметьево" задержаны 12 рейсов, восемь - отменены.