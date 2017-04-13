Почти 20 рейсов отменили в московских аэропортах из-за непогоды
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В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили 17 рейсов. В "Домодедово" отменены девять рейсов, еще столько же задержаны. Во "Внуково" задержан один рейс. В "Шереметьево" задержаны 12 рейсов, восемь - отменены.
В московских аэропортах из-за непогоды отменили 17 рейсов. Об этом сообщил сервис "Яндекс.Расписания".
По его данным, по состоянию на 22:25 в "Домодедово" отменили девять рейсов. Еще столько же задержаны. В "Шереметьево" отменены восемь рейсов, 12 - задерживаются. Во "Внуково" задержан один рейс.
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