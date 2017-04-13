Начало матча "Бешикташ" - "Лион" перенесли из-за турецких фанатов
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Турецкие фанаты устроили беспорядки перед началом четвертьфинального матча Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем". Болельщики турецкого клуба бросали посторонние предметы и файеры с верхнего яруса стадиона в Лионе, из-за чего французы были вынуждены выбежать на поле.
Турецкие фанаты устроили беспорядки перед началом четвертьфинального матча Лиги Европы "Лион" - "Бешикташ" во Франции. Об этом сообщается в официальном Twitter французской команды.
Des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes obligent des supporters à se réfugier sur la pelouse... #OLBES pic.twitter.com/xShgpC5HRR— Olympique Lyonnais (@OL) 13 апреля 2017 г.
Olympique Lyonnais-Besiktas now ���� pic.twitter.com/twtOq5OLxP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 апреля 2017 г.
"Снаряды и файеры, запускаемые с галерей, вынудили болельщиков укрыться на газоне", - говорится в сообщении.
Начало матча было перенесено. Матч начался после того, как в эпицентр беспорядков направился президент французского клуба. Как сообщили в Twitter команды из Франции, игрокам понадобилась дополнительная пятиминутная разминка.
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