Начало матча "Бешикташ" - "Лион" перенесли из-за турецких фанатов

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Турецкие фанаты устроили беспорядки перед началом четвертьфинального матча Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем". Болельщики турецкого клуба бросали посторонние предметы и файеры с верхнего яруса стадиона в Лионе, из-за чего французы были вынуждены выбежать на поле.