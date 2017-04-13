23:03, 13 апреля 2017

Начало матча "Бешикташ" - "Лион" перенесли из-за турецких фанатов

Теги:  Спорт  футбол  франция  турция  болельщики  европа  беспорядки  чемпионат

Турецкие фанаты устроили беспорядки перед началом четвертьфинального матча Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем". Болельщики турецкого клуба бросали посторонние предметы и файеры с верхнего яруса стадиона в Лионе, из-за чего французы были вынуждены выбежать на поле.

Турецкие фанаты устроили беспорядки перед началом четвертьфинального матча Лиги Европы "Лион" - "Бешикташ" во Франции. Об этом сообщается в официальном Twitter французской команды.

"Снаряды и файеры, запускаемые с галерей, вынудили болельщиков укрыться на газоне", - говорится в сообщении.

Начало матча было перенесено. Матч начался после того, как в эпицентр беспорядков направился президент французского клуба. Как сообщили в Twitter команды из Франции, игрокам понадобилась дополнительная пятиминутная разминка.

Читайте также:

В МЧС провели учения против действий агрессивных футбольных фанатов

Другие новости

В других СМИ