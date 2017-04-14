08:24, 14 апреля 2017

Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Теги:  Политика  путин  саммит  киргизия  еаэс

В Бишкеке начинается саммит Евразийского экономического союза, в котором примет участие Владимир Путин. Российский лидер уже прибыл в столицу Киргизии.

Владимир Путин прибыл в Бишкек, где в пятницу примет участие в саммите  Евразийского экономического союза, а также посетит неформальную встречу членов  Организации Договора о коллективной безопасности, передает "ТВ Центр".

Это уже второй с начала года визит российского президента в столицу Киргизии,  в феврале он приезжал туда в рамках поездки по Центральной Азии. Основные вопросы, которые планируют обсудить лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России - углубление экономического сотрудничества и международная деятельность ЕАЭС.

Отдельно будет поднят вопрос о возможности предоставить Молдавии статус государства-наблюдателя. Президент страны Игорь Додон также прибыл в Бишкек.

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